Dino pod lupą. Zamiast świadczeń dla pracowników pożyczka na procent
Pracownicy Dino nie kryją oburzenia. Związkowcy alarmują, że znana sieć sklepów nie prowadzi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, choć taki obowiązek nakłada na nią prawo. Zamiast tego firma proponuje swoim pracownikom... pożyczki. I to w funduszu PiK Finanse, mit DINO UpadaMistrzKowalski
Komentarze (32)
I to jeszcze w swojej firmie pożyczkowej, co za januszex. XDDD
Standardem jest, że duże firmy mają KZP gdzie pracownik może wziąć pożyczkę na może max. 0,5%, ale widzę, że dla biednego janusza Biernackiego to zbyt wiele. XD
