Fajna polska firma, dobre mięso (serio), docieranie do małych miasteczek, obrzeż większych miast i zabitych dekami wsi z solidnym asortymentem... I się finalnie firma wykłada na zwykłym januszowaniu. Wypłacenia jakiegoś bonu świątecznego pracownikom, którzy i tak przecież pracują na minimalnej oraz częstokroć dojeżdżają do miejsca zatrudnienia, a później robią wszystko - od oganiania palet z towarem, przez pieczenie bułek, stanie przy stoisku z mięsem, myciem podług aż na obsłudze "głównych" kas skończywszy. Pokaż całość