W Afryce jest za dużo ludzi. Europa udaje, że nie widzi problemu
Afryka, której populacja podwoiła się (!) w ciągu ostatnich 30 lat, zmierza ku kolejnemu podwojeniu do połowy stulecia. Skutki tej dynamiki są już widoczne od bezpieczeństwa żywnościowego po migrację i będą miały bezpośredni wpływ na Europę.ssakul
Komentarze (158)
Przecież to jest skandal że tak gigantyczne zasoby są używane do uprawy na potrzeby absurdalnie przeludniodnych krajów które same sie nie potrafią wyżywić. Egipt katastrofalnym przykładem, Nigeria będzie mieć 500 milionów ludzi do 2100
Skoro tam jest tyle ludzi, to z pewnością któryś z nich wpadnie na świetny pomysł jak sobie poradzić. W końcu wszystkie badania, które jasno udowadniają, że rasa negroidalna jest najmniej inteligentna, to bzdury wyssane z palca. Przy takim potencjale Afryka zaraz będzie latała w kosmos, a my będziemy imigrantami błagającymi o możliwość życia na tym kontynencie.
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2023/07/29/nkoloso-i-afronauci/
Coś jak moje zimowe dokarmianie ptaków, biada im, jeżeli nagle przestanę (￣෴￣)
Uważam,
Ten filmik ma 15 lat, a ludzie wciąż wierzą, że jak przyjmą 1, 2, 5 mln migrantów, to naprawią świat xD
Każdego roku sama Europa musiałaby przyjmować ok. 4-5 mln migrantów, aby "wyrównać rachunek".
Zgadnijcie co się stanie w Europie, kiedy w ciągu 5 lat przybędzie 25 mln ludzi?
Anyway, mądrość etapu uległa zmianie, gadanie o humanitaryzmie się skończyło, teraz chodzi o demografię.
A lewaków, którzy by się na to spłakali, wysłać do Afryki bez biletu powrotnego.
Pakt migracyjny jedyne do czego doprowadzi to do tego, że państwa które do tej pory były wolne od problemu (między innymi Polska) odciąży problem z innych krajów takich jak Niemcy czy Francja które są w 100% odpowiedzialne za ten stan rzeczy.
Pakt
@Z_d--y_strzelec:
Ty powaznie myslisz, ze wysylamy tyle zywnosci ze caly przyrost naturalny kontynentu znacznie wiekszego od Europy na tym stoi ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Z_d--y_strzelec: O, a ile wysyłasz/wysyłamy?
Mnóstwo dzieci, większość chłopców.
Przecież to jest raj dla księży! Czemu oni tam nie wyjeżdżają masowo?