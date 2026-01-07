I bardzo dobrze. Jakby nie było, wyrzucenie symbolu religijnego jest przejawem totalnego braku szacunku. Nauczyciel powinien świecić przykładem. Gest wyrzucenia ważnego symbolu do kosza, to przejaw ekstremalnego poniżenia. I wszystko jedno czy byłby to symbol innej religii, ideologii, grupy, etc. wszystko jedno. Szkoła to nie miejsce na takie gesty.