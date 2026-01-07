Krzyż w śmietniku na lekcji angielskiego. Nauczycielka zwolniona
Incydent w Kielnie ponownie ożywił dyskusję na temat obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej szkół.wadowice24
- #
- #
- #
- #
- #
- 103
- Odpowiedz
Incydent w Kielnie ponownie ożywił dyskusję na temat obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej szkół.wadowice24
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (103)
najlepsze
Ostentacyjne wyrzucenie czegokolwiek do kosza na oczach uczniów jest pokazem emocji, a nie postawy wychowawczej. Co do pytania, jeśli w szkole pojawiają się kontrowersyjne symbole, czy religijne, czy ideologiczne, to jest to okazja do rozmowy i edukacji, bo dzieci często nie rozumieją ich znaczenia. Szkoła nie jest miejscem ani na manifestowanie religii (chyba że w
Symbole religijne są chyba (nie jestem pewien ale prawie tak) prawnie chronione w Polsce i nikt publicznie nie ma prawa okazywać "zniewagi" w stosunku do takiego czy innego symbolu RELIGIJNEGO. Na tym w sumie opiera
Dokladnie tak jak @Darth_Father pisze, szkola tonie miejsce na lewackie zabobony.