Bryła lodu spadła z naczepy i uszkodziła dziewczynie wzrok, sprawca uciekł
Wczoraj (06.01.2026), około 17:20, na trasie S5, odcinek między węzłem Gniezno Południe a MOP Łubowo, kierunek Poznań, doszło do poważnego zdarzenia. Bryła lodu oderwana z naczepy uderzyła w samochód osobowy. Kierowca ciężarówki uciekł z miejsca zdarzenia, poszkodowana walczy o wzrok w szpitalu.akro81
Komentarze (39)
W zasadzie to nie ma możliwości aby to zauważyć (czy nawet usłyszeć).
Tirowcy mówią, że nie potrafią odśnieżyć, a taki lód jeszcze nikomu niczego nie zrobił...
Ps. Właśnie dlatego w samochodzie należy mieć zamontowany rejestrator...
Oczywiscie powinien poniesc konsekwencje, ale nie za "ucieczke"
Nie chce usprawiedliwiac kierowcy tira ale ciekawe jaka byla odleglosc od naczepy. Bo majac rozsadna odleglosc az niemozliwym sie wydaje zeby taka ciezka bryla lodu tyle poleciala
Więc jak ktoś nie ma podnośnika i jakiejś szczoty teleskopowej, a nie chce wspinać się jak BNT na wysokość 4 metry po ciągniku to jedzie z tym lodem...
Dlatego kierowcy osobowek powinni mieć to na uwadze i trzymać
jego odpowiedzialność, nikt nie zmusza do bycia kierowcą
@kwiat_pustyni626: i całe szczęście, że nie jesteś kierowcą, nie wiem, czy planujesz zdawać egzamin na prawko, jeśli tak, to przyłóż się do nauki przepisów i zainteresuj się trochę fizyką, bo brakuje Ci takiej, że tak to nazwę fizycznej intuicji.
Po pierwsze, to, że kierowca nie umie czy nie ma jak odśnieżyć naczepy, nie znaczy, że może jechać