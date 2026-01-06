Wiecie co jest najgorsze w tym, że wrzucacie to na wykop? To, że to nie przedstawia absolutnie żadnej wartości. Merytoryka żadna. Rozwiązania "problemu" brak.

Chciałbym poznać człowieka, ktory wpłaca mu na patronka. Jestem przekonany, że jest osobą, która ma ze sibą problemy i/lub jest bardzo konflikotwy.