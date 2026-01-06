"Przyjedźcie do mnie wszyscy"
Niezależnie od pory roku, pod kościołem przy ul. Cierlickiej w Warszawie dzieją się niestworzone rzeczy. Przestrzeń dla pieszych co chwila zamienia się w plac manewrowy. Mimo że świątynie w mieście rozstawione są wyjątkowo gęsto, niektórzy ludzie mają swoją ulubioną, do której muszą przyjechaćo__0
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
@Rapidos: Najlepsi są Ci w samochodach za pół bańki co staną na chodniku, bo szkoda 2 zł na parking ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W takiej Pradze to lawety krążą 24/7 i tylko czekają, aż ktoś spróbuje źle zaparkować. Źle postawisz auto, to za 15 min go nie ma. Proste, skuteczne. W Polsce sie nie da. W Polsce jest tylko jedno przewinienie za jakie może odpowiadać kierowca - przekroczenie prędkości.
@mvmxks: nie, to zbyt okrutne ( ͡º ͜ʖ͡º)
@tomasz-aleksander-barania: lol, z jeden-dwa odcinki wcześniej tak właśnie zrobił. Nic nie komentował i schodził autom z drogi, to samochodziarze zaczęli robić cyrk, wyskakiwać z łapami itd. XD
Chciałbym poznać człowieka, ktory wpłaca mu na patronka. Jestem przekonany, że jest osobą, która ma ze sibą problemy i/lub jest bardzo konflikotwy.
@congobongo: Ale w jakich urzędach i po co? Parkowanie jest już usystematyzowane w Polsce. Problem polega na tym że ludzie mają w dupie prawa które ich obowiązują bo konsekwencje ich nieprzestrzegania są żadne. A jeżeli ktoś zrozumie że swoim parkowaniem naraża się również na ostracyzm społeczny to będzie to kolejna cegiełka która może przeważyć szale podczas podejmowania decyzji gdzie zaparkować.
@vandrash: z tego co pokazuje w filmach, parkingi są, tylko ludzie nie chcą płacić tych kilku złotych. W każdym jednym mieście tak to wygląda.