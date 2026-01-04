Wysokość czynszu w 2026 r. za mieszkanie 48 mkw w mieście powiatowym
1117 złotych tyle trzeba zapłacić za sam czynsz w Grudziądzu gdzie zarabia się przeważnie 3500-4500 na ręke. A jak jest u was?galaxico
Komentarze (189)
najlepsze
@kuba70: no właśnie, wygląda jakby tam mieszkało 5 osób i te 210 zł za śmieci, to tak naprawdę 42 zyle/mc/os.
Przed czasem rozdawnictwo było o połowę mniej.
Ale chcieliście 500+, piętnaście emerytur, podwyżki minimalnej no to teraz macie.
@vince87: wyborcy popisu więc statystycznie 80% polaków
Dużo? 1200 zł za 5 osób ze śmieciami, gazem, woda, ogrzewaniem XD
Was do reszty pogrzało.
Winda tez za darmo jeździ góra dół…
A i panowie śmieciarze nie powinni zarabiać.
Fundusz remontowy też 7000 zł miesięcznie. Faktury z remontów pewnie publicznie dostępne?
Wiec
Teraz mieszkam we własnym domu i
Może dlatego, że to skrót myślowy, który rozumie 90% ludzi ...