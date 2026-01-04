Dwoma zakazami ... przecież przy okazji, w której nakładano na kierowcę drugi zakaz, zamiast niego powinien być odprowadzony w kajdankach do celi, a na drugi dzień do robót - np. sprzątania po wypadkach, albo w hospicjum do zajmowania się ludźmi, którzy zostali warzywami na skutek wypadków drogowych.