Dwaj policjanci w szpitalu po pościgu za 34-latkiem
Dwaj policjanci trafili do szpitala po wypadku w Studnicy na Dolnym Śląsku. W ich radiowóz uderzyło auto, za kierownicą którego siedział 34-latek objęty dwoma sądowymi zakazami prowadzenia pojazdów. Ścigany kierowca zderzył się z drugim radiowozem, który nadjechał z naprzeciwka.kapusta5
@motylbezskrzydel: to jeździsz tak aby zakazu nie zdobyć. Mam prawko dłużej niż 20 lat i jeszcze ani jednego zakazu prowadzenia pojazdów.