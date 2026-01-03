Trump: Nicolas Maduro został pojmany i wywieziony z kraju przez wojsko USA
Trump: Stany Zjednoczone Ameryki przeprowadziły skuteczny atak na szeroką skalę przeciwko Wenezueli i jej przywódcy, prezydentowi Nicolasowi Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju.Dorodny_Wieprz
Nic, bo Wenezuela już dawno przestała być istotnym graczem, a nie będzie żadnej eskalacji, bo już koniec tematu.
Trwało to tak krótko że nawet nie rozwinęła się żadna dyskusja i nikt nie wiedział co się w ogóle stało XD
Putler: 3 lata "operacji specjalnej" i nic xDDDDD
Ale kompromitacja orków, to nie mam pytań xD
I jeszcze porównując z absolutnymi kompromitacjami rosyjskich służb specjalnych to całkiem xD
Człowiek się tych wszystkich Bondów naoglądał, Suworowów naczytał, wynaturzenia internetowych mitomanów widział a wyszło że nie dość że car jest nagi to jeszcze mimowolnie zdefekował pod siebie xD
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115830428767897167
1. Wenezuelczycy tylko na tym zyskają.
2. Rosja też napada na sąsiedzkie kraje - a to niby zgodne z prawem?