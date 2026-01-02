Załamanie demograficzne. Liczba urodzeń w Kołobrzegu spadła z 343 do 136 w rok!
Liczba urodzeń w Kołobrzegu spadła z 343 w 2024 roku do 136 w 2025 roku. Przecież to już jest skala urodzeń na poziomie wiejskiej gminy w czasach PRL-u. Miasto około 45k mieszkańców.galaxico
Komentarze (83)
najlepsze
Gdyby mężczyźni rodzili także 1,1 dziecka to byśmy mieli 2,2 urodzenia na parę, a więc ciut powyżej zastępowalności pokoleń.
Może pora brać przykład z osoby premierującej i nie gadać, a robić.
Myślę, że pani Anna Maria Żukowska, według której zdarzają się takie sytuacje, że biologiczny mężczyzna rodzi dziecko, ma szansę skutecznie pomóc w rozwiązaniu tego problemu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bys zobaczyl miejsca jak Swinoujscie, Rewal, Pobierowo, Ustka, Leba, Wladyslawowo... mozliwe ze dzietnosc tam wynosi juz rowne 0, albo 1, kilka dzieci na cale miasteczko.
PS. Sopot to juz trojmiasto, ale tak jest tez overtourism
Obecnie sporo ludzi probuje tez sprzedac swoje mieszkania w Kolobrzegu, bo widzi armagedon w demografi
Poza tym ogromna ilosc ofert na balkonach, w oknach poza otodomem, czy innymi portalami. (zreszta jak wszedzie nad morzem)
Ceny nieruchomości są tam absurdalne, większość względnie nowych mieszkań stoi pusta, bo to albo są inwestycje, albo airbnb, albo właściciele mieszkają gdzieś indziej i korzystają z nich kilka razy do roku. Do tego jest tam bardzo mało stałej pracy, a branża hotelarska i restauracyjna zatrudnia