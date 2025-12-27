Mieszkam na wygwizdowiu i jeszcze 4-6 lat temu kuropatw i wróbli było tyle, że aż wkuwiało. Potem był epizod dwóch lat bez tego, ale za to z ogromem drących dzioba srok w lecie. W ostatnim roku znowu zaś w zasadzie straszna cisza ze wszystkim.

Ostatnie miesiące to sporo widzę jastrzębi, ale to chyba nie na tyle, żeby wytłukły tysiące wróbli po okolicy, tak na chłopski rozum.

Bażantów za to jest ciągle norma.