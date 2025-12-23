Plac Wolności, rok budowy 2025, architekt nieznany. 5 minut piechotą od Rynku.

Mieszczańska, rok budowy 2023.10 minut od Rynku. Był konkurs na zagospodarowanie tej nowej, prestiżowej dzielnicy Wrocławia - Kępy Mieszczańskiej. Od ulicy miała być pierzeja, ale wówczas nie zmieściłoby się tyle mieszkań.

Legnicka, rok zakończenia budowy: 2026. 12 minut autem od Rynku. Wokół jest parking przed centrum handlowym i kilka zabytkowych kamienic, choć na wizualizacjach park.

Sikorskiego, rok budowy 2025. 7 minut piechotą od Rynku.