Nowa ekspresówka coraz bliżej. Rusza przetarg na S10 między Nakłem a Bydgoszczą.
Rozpoczyna się przetarg na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S10. Tym razem chodzi o trasę łączącą Nakło nad Notecią z węzłem Bydgoszcz Zachód na S5. Nowy fragment będzie miał długość 19,5 km i ma znacząco usprawnić komunikację w regionie.gerwazy-oko
Komentarze (15)
@Freddy-Krueger: co XD Toć Mazowsze jak długie i szerokie ma tylko jedną trasę wschód zachód, która jest jednocześnie częścią obwodnicy Warszawy, więc masz najwyższy dobowy ruch w Polsce. Najważniejsza droga w Polsce to S12, ba to najdłużej odraczana droga ekspresowa w historii. Ruszy odbudowa Ukrainy, a nie będzie ważnego szlaku Łódź Radom Lublin i dalej na Ukrainne.
PS patrząc na mapę drogową ekspresowek i autostrad, również tych planowanych to największa dziura w Polsce
@Micawber
restauracja pod złotymi łukami na trasie bydgoszcz- szczecin
