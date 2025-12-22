Mieszkam na Kaszubach na Pomorzu i to w tak niefortunnym miejscu że wszędzie do ekspresówek daleko. Minimum 1.5h drogi przez lasy i pola. Był pomysł na ekspresówkę Ustka Bydgoszcz (droga strategiczna dla wojska) ale podobno pomysł upadl.. także niby Polska A a dziura drogowa strasznaPS patrząc na mapę drogową ekspresowek i autostrad, również tych planowanych to największa dziura w Polsce