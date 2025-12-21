Izraelski Urban VPN Proxy zbiera prywatne konwersacje użytkowników z chat botami
Jest dostępny jako wtyczka do Chrome i zbiera prywatne konwersacje użytkowników z ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, DeepSeek, xAI Grok i Meta AI. Zebrane dane były potem analizowane i odsprzedawane dalej. Szacuje się, że dotknęło to około 6 do 8 milionów użytkowników.kastrator2
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
@not-sweet: podaj dowody na to
Swoją drogą nauczka - żadnych gównorozszerzeń do przeglądarek, jeśli VPN to w warstwie sieciowej. Raczej też nie ma sensu brania VPN "dla bezpieczeństwa" bo większość ruchu wrażliwego idzie po https tak czy inaczej, więc straszenie publicznym wifi to sobie można wsadzić, już nie mówiąc o "wirusach", bo to już świadczy o tym, że ktoś nie ma pojęcia jak to działa. Jedynie
A później płaczo, że „pani redaktur - hakujo! pinindze ukradli!”