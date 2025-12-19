Jak finansiści z Wall Street zniszczyli iRobot
Powtarzający się ostatnio motyw o finansistach przejmujących władzę w firmach technologicznych tylko po to aby zlikwidować ich zdaniem zbędne wydatki na R&D i szybko napchać sobie kieszenie nie patrząc na długofalowe skutki.Jossarian
Komentarze (41)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
zostawić zaufanym pakiet kontrolny, a reszta na rynek
Afaik to firmę ma przejąć jego syn i kontynuować filozofię grubasa.
Zresztą im chyba gielda niepotrzeba do niczego. Maja w zasadzie monopol, siedza na gotówce, zarabiają per pracownik więcej niż największe fundusze inwestycyjne z usa.
A na gilde z reguły sie wchodzi aby pozyskać kapitał od inwestorów.
Jedyny scenariusz to chyba właśnie jakby grubas zmarł a pracownicy chcieliby sie firma podzielić. Ale to i tak nie trzeba
Wszystko pozostałe jak rozwój, kultura pracy, zatrudnienie itp, jest ściśle podporządkowane kolejnemu sprawozdaniu.
Liczy się obniżenie kosztów (pierwsze najcześciej idzie ograniczenie zatrudnienia), wzrost zysków w perspektywnie następnego roku, dwóch lat by wykazać że zakup/fuzja była sukcesem dla właścicieli akcji danego funduszu.
Zazwyczaj wszystko na kredyt wzięte pod zastaw zysków przejętej firmy.
Gadasz jak byś przestał był neoliberałem XDDDD
Przecież wykopki jeszcze nie są do tego gotowe by usłyszeć, ze nie ma wolnego rynku a wiara w liberalizm jest czasem gorsza od wiary w socjalizm.
Poniżej masz klarowne zestawienie błędnych decyzji iRobot, jakie wskazuje autor artykułu — zarówno wprost, jak i w logicznych wnioskach wynikających z jego analizy. Artykuł nie podaje ich w formie listy, ale opisuje je w sposób, który pozwala je jednoznacznie wyodrębnić.
---
@reveil: kapitalizm wspaniale dlugoterminowo reguluje ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nikt o to nie prosił, społeczność tego nie chce, ale CEO jest gotowy poświęcić zaufanie społeczności by ugrać trochę punktów na nowym trendzie jakim jest AI.
Tak tak AI - HIV
Akurat AI w przeglądarce to dobry feature - zależy od jakości implementacji. Poprawi znacznie produktywność.
Poza tym zawsze będziecie mogli w configu wyłączyć to więc o co ten płacz? Jesteście jak ci sekciarze od 5G czy stare janusze 'kiedyś to było'.