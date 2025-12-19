Spółka z Gdańska przejmuje niemieckiego przewoźnika kolejowego
Spółka Olavion, należąca do Grupy Unimot, podpisała umowy nabycia 60 proc. udziałów w niemieckiej spółce RBP-Rheinischeerka73
@mocarnyknur: Spokojnie. Pewnie zaraz i tak ktoś przyjdzie i napisze, że to cała Polska jest sprzedawana i rozkradana przez złych Niemców ( ͡° ͜ʖ ͡°) Podobnie zresztą jak każdy artykuł o sprzedaż firmy/fabryki gdzie Niemcy lub ktokolwiek kupują dany przybytek dopiero w momencie jak jest na skraju upadłości praktycznie zawsze bo jakiś Janusz do tego doprowadził przez ostatnie 20 lat.
@Bijelodugme: Konkurencja z prawdziwego zdarzenia broni się w obie strony przed wrogiem. Niemcy jakoś nie ustanowili ceł z nami. Nie robią też izolacji.
Niemcy wyjmują sobie „gorący kartofel” z rąk, Polacy biorą go w nadziei, że go ugotują na swój sposób i zrobią z tego biznes?