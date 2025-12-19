Polscy, głównie z prawej strony mają jakiś chory kompleks i nienawiść w stosunku do Niemiec (dodam, naszego głównego partnera handlowego itp..) zawsze mnie to zastanawiało. Tworzenie wyimaginowanego wroga a następnie dla celów politycznych obrona przed nim. Sukcesy Niemiec i dobrobyt Niemiec przekłada się na nas ale mało kto ma tu tak szerokie horyzonty aby to zrozumieć. A w temacie, no spoko skoro kupiła to git, cieszy jak widok Orlenow w de.