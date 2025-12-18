BEL-POL odmawia reklamacji w oczywistej sprawie
Mireczki kochane, pomóżcie zielonemu bo już ręce opadają... Ja z tych co na Wykopie tylko czytają, więc zrozumiem, że możecie mnie olać. Ale jak człowiek buduje dom, wydaje ciężko zarobione pieniądze i dostaje z buta w ryj to szukam pomocy, a tu jest siła.
Sprawa: zakup deski na piętro budowanego domu. Miało być podobnie jak na parterze, ale deska, a nie winyl. To pojechałem do sklepu z panelem z parteru domu, dobrałem deskę pod kolor, Pani sprzedawczyni miła, fajna dla oka, potwierdziła, że nie jestem daltonistą, więc szczęśliwy kupiłem z montażem. Przyjeżdżam w dzień montażu (wieczorem) i .... zamontowali co innego. Na razie na 30% powierzchni. Przykleili na mur beton. To pojechałem do salonu, sprawdzam z ekspozycją no i to nie ten kolor, nawet blisko nie jest... Cóż składam reklamację i czekam, spokojny o swoje racje, na odpowiedź, ugodę, przeprosiny. Pani (ta miła), podczas składania reklamacji poprosiła nawet o propozycję ugody, potwierdziła (słownie), że mam rację. Ale nie - @$#% - "różnica w kolorze wynika z naturalnych właściwości drewna" "drewna narażonego na dziesięciolecia na działanie czynników atmosferycznych" .. Odwołałem się, pogroziłem RPK, znów to samo. I jestem teraz miesiąc bez podłogi (no z częścią), święta idą, miało być fajnie, a tu lipa... Różowej już nic by nie pasowało do tego koloru, mi zresztą też..
Boli mnie to, że spotkało mnie takie januszostwo. Taki jestem szczęśliwy jak się kraj rozwija, że czysto, że nam zazdroszczą, sam mam biznes, dbam o jakość, nie uciekam od odpowiedzialności jak popełnię błąd. Myślałem, że sprawa jest oczywista. Dali by mały rabat i bym odpuścił. A dostaję odpowiedzi na reklamacje i czuje, że ktoś mnie uważa za debila... Strasznie $#%we to uczucie.
Załączam dowody rzeczowe.
Może jak by im wpadło trochę negatywnych opinii to by się ogarnęli. Albo przynajmniej ktoś inny nie poczuje takiego zawodu jak ja. Ahoj i Wesołych Świąt.
Komentarze (48)
najlepsze
jak stary jest wzornik na sklepie?
jak duze odchylenia kolorystyczne dopuszcza producent? -> karta gwarancyjna
gdy rozpoczynali montaz to czy byl ktos przy tym? czy byla zgoda na rozpoczecie pomino innego odcienia? czy rozpoczeli na wlasna reke?
@or4nge: skoro:
1) można później (a da się, wgnietli mi metalowy 20 kg silnik tokarki, kurier uznał, mimo, że nie odpakowałem przy nim xd)
2) błędne zamówienia są zdecydowaną mniejszością
to radzę odpakowywać nie od razu, a później by nie utrudniać roboty kurierowi
Czyli tak naprawdę nie chodzi o ten inny odcień? Jakby mi coś nie pasowało to żądałbym albo zabrania towaru i zwrotu pieniędzy, albo wymiany na taki w pasującym kolorze/odcieniu. Co ci da ten rabat powiedzmy 10%? Nagle podłoga zacznie pasować?
Potrzebujesz czasu żeby przywyknąć do nowej podłogi aż w końcu odpuścisz temat, sklep dobrze o tym wie. Czas leczy rany.
- płatność 100% przed realizacją
- panele dostarczają w ten sam dzień co montaż (bo niby magazynuja w dobrej temperaturze)
- dopiero pisma od prawnika ogarniaja temat wszelakich poprawek
Z mojego doswiadczenia bez papugi nie ma sensu startować z tym.