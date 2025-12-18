Sprawa: zakup deski na piętro budowanego domu. Miało być podobnie jak na parterze, ale deska, a nie winyl. To pojechałem do sklepu z panelem z parteru domu, dobrałem deskę pod kolor, Pani sprzedawczyni miła, fajna dla oka, potwierdziła, że nie jestem daltonistą, więc szczęśliwy kupiłem z montażem. Przyjeżdżam w dzień montażu (wieczorem) i .... zamontowali co innego. Na razie na 30% powierzchni. Przykleili na mur beton. To pojechałem do salonu, sprawdzam z ekspozycją no i to nie ten kolor, nawet blisko nie jest... Cóż składam reklamację i czekam, spokojny o swoje racje, na odpowiedź, ugodę, przeprosiny. Pani (ta miła), podczas składania reklamacji poprosiła nawet o propozycję ugody, potwierdziła (słownie), że mam rację. Ale nie - @$#% - "różnica w kolorze wynika z naturalnych właściwości drewna" "drewna narażonego na dziesięciolecia na działanie czynników atmosferycznych" .. Odwołałem się, pogroziłem RPK, znów to samo. I jestem teraz miesiąc bez podłogi (no z częścią), święta idą, miało być fajnie, a tu lipa... Różowej już nic by nie pasowało do tego koloru, mi zresztą też..