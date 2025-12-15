Powrót żbika w Sudety. Czesi zrobili badania i potwierdzają
Łatwo się pomylić, gdyż podobieństwa między kotem domowym a jego dzikim przodkiem, żbikiem europejskim, są spore. Dlatego Czesi wstrzymywali się długo z ogłoszeniem powrotu tego rzadkiego zwierzęcia w Sudety. Musieli zebrać próbki, zbadać DNA. Mają jednak pewność: żbik powrócił.Bobito
Mieszkam na wsi, tuż pod sporym kompleksem leśnym. Myślę że żbiki i koty mają trochę inne habitaty (psy i wilki zresztą podobnie).
Koty domowe trzymają się raczej osad ludzkich, nawet te dzikie/wolno żyjące. Bardzo rzadko widuje koty domowe gdzieś głębiej w lesie.