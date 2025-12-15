Ze 30 lat temu moja kotka puściła się że żbikiem i miała dwa kocurki. Były większe niż przeciętny kot i miały dość osobliwe zachowania jak na dachowca. Jeden chodził przy nodze jak pies i stawiał w mojej obronie przed mniejszymi psami Drugi natomiast odprowadzał ciotkę na przystanek, a po południu jak wracała z pracy wychodził po nią i razem wracali do domu.