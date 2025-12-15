Jak odbieram mieszkanie - biorę firmę do odbiorów. Kosztuje to 500zł. Pyta się tylko czy ma być mocno upierdliwa czy mało. Wybieram mało, bo mieszkanie na wynajem. Usterki naprawia deweloper, potem firma remontowa ma odrobinę mniej roboty, a przynajmniej nie mają roboty, za która ja bym musiał płacić.