Jak przygotować się do odbioru mieszkania od dewelopera?
Praktyczny poradnik krok po kroku. Dowiedz się, jak przygotować się do odbioru technicznego, wykrywać wady i skuteczniewaweldom-pl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Praktyczny poradnik krok po kroku. Dowiedz się, jak przygotować się do odbioru technicznego, wykrywać wady i skuteczniewaweldom-pl
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (42)
najlepsze
Część III: jak odzyskać od Janusza kasę za wydatki na naprawy jego bubli
@subnoise:
Część IV: najęcie prawnika w celu wyjęciągnięcia z aresztu za próby odzyskania kasy od Janusza.
Komentarz usunięty przez autora