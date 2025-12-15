Odkąd Gowin dokonał deregulacji zawodów prawniczych, to kauzyperdy nie mają aż takiego eldorado i rynek jest dość mocno przesycony. Czego nie można powiedzieć o lekarzach, który zarabiają naprawdę bajońskie sumy, bo tu mechanizmów rynkowych nikt nie wprowadził, a raczej umocnił monopol. Plus zarobki prawników są jakkolwiek regulowane jakimiś taksami, widełkami, procentami, a u lekarzy to wolna amerykanka