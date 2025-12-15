Następna grupa "biedaków" skarży się na zarobki
Komentarze (69)
najlepsze
@tenji: No zazdroszczą tzw. pośrednikom nieruchomości" u nich wkład pracy zależy od ceny m2 XD
Ale zacząc trzeba o zwiększenia ilości miejsc na studiach i na specjalizacjach.
Tylko niektórzy, mały marginesie. Biurkowi i decyzyjni
@Ociec2: A dlaczego mieliby wystawiać, skoro sam dokument jest dowodem dokonania czynności? Czynność notarialna jest dodatkowo udokumentowana w repertorium - KAS ma pełną kontrolę nad działalnością notariusza i dodatkowy paragon byłby tylko powielaniem już istniejących dokumentów.
@Ociec2: ty myślisz że oni pobierają opłaty za czynności na czarno?
@Niesondzem: Janusze Notariusze