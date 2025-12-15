Cyniczny manipulator. Jak przebiegał proces Hermanna Göringa?
Każdy, kto się z nim zetknął przyznawał, że Hermann Göring miał w sobie mnóstwo charyzmy. Choć jego mundur był pozbawiony dystynkcji, a więzienna dieta pozbawiła go kilkudziesięciu kilogramów - umysł miał przejrzysty, język cięty, a wolę życia naprawdę ogromną.falvik212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
wyrok był wydany na długo zanim sie rozpoczęły
co czasem wychodziło na jaw przez nieudolność oskarżycieli, jak w tym przypadku:
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Joyce#Capture_and_trial
1. wytłumacz mi jak można skazać za zdradę obywatela innego kraju?
2. ma tyle wspólnego że jest jednym z powojennych procesów na pokonanym wrogu
W polsce IQ średnio wyosi 96-103
Faktycznie obstawiam 10-20 pkt powyżej przciętnej.
Komentarz usunięty przez autora
Jeśli Patia działa jak bolszewicka, pisze jak bolszewicka i mówi jak bolszewicka.
To jest bolszewicka.
No chyba że teraz się dowiemy że bolszewicy to prawica.