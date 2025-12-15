Midnight Commander jest spoko, ale nie jest tak dobry, jak Vifm. Z graficznych, nie ma lepszego dwupanelowca od workera.



Vifm: po prostu menadżer plików, który działa, jak vim. Fantastyczny do pracy z dużą ilością plików. Łatwe filtrowanie, regexy, grupowa zmiana nazw za pomocą edycji listy plików w edytorze (np. vim), taby, zakładki, własne komendy, skróty klawiszowe, tematy kolorystyczne, podpinanie własnych skryptów, itd.



Worker: Taki vifm pod GUI, ale bez vimowych rozwiązań.