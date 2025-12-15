Total Commander w terminalu? Poznaj potęgę Midnight Commandera na Linuxie
Pamiętacie czasy, gdy nie było GUI i wszystko robiło się klawiszami? MC, pomimo swojego wieku, pozostaje jednym z najpotężniejszych narzędzi do zarządzania plikami w środowisku terminalowym. Zobacz jego podstawowe i zaawansowane funkcje.awres
Komentarze (69)
w terminalu DOSa był Norton(Volkow, Foltyn) Commander, total był na windows ale jest darmowy zamiennik double commander i na wim i na linuxa
Widocznie jakiś młodziak pisał. Kto widział jak wchodziły pierwsze komputery to Nortona nie zapomni.
BTW, na windows jest obecnie FAR. I nawet czasem zdarza mi się go użyć.
winget install -e --id GNU.MidnightCommander
Z przydatnych skrótów klawiszowych:
CTRL + s- wyszukiwarka plikow bezposrednio w panelu i ich zaznaczanie
META[ESC] + ?- wyszukiwarka plików na dysku
@redou: linux w pigułce ;)
Jeśli tak to czas na kolonoskopię
Vifm: po prostu menadżer plików, który działa, jak vim. Fantastyczny do pracy z dużą ilością plików. Łatwe filtrowanie, regexy, grupowa zmiana nazw za pomocą edycji listy plików w edytorze (np. vim), taby, zakładki, własne komendy, skróty klawiszowe, tematy kolorystyczne, podpinanie własnych skryptów, itd.
Worker: Taki vifm pod GUI, ale bez vimowych rozwiązań.
@psiversum: pod warunkiem, że nie masz wersji Server bez GUI