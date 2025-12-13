Kazali mu klęknąć i przeklinać Jasło. Pobity uczeń w szkole MZSP.
Brat od dwóch tygodni nie chodzi do szkoły, boi się, ale jego oprawcy tak, nie zostali zawieszeni w prawach ucznia, choć powinni - opowiada siostra. - Psycholog mówi, że Adam jest w masakrycznym stanie. Mama napisała do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, bo szkoła nic nie chciała w tej sprawie zrobićW13424524
Jedni rodzice wezmą twoją stronę, a inni nie lub wręcz przeciwnie jeszcze
@SunnO: Katolicka, prowadzona przez Zgromadzenie Księży Michalitów.
Dyrektor i zastępca dyrektora tej placówki to księża( ͡° ʖ̯ ͡°)
- nauczyciele i dyrekcja na zasadzie "podajcie sobie ręce" (lub
Właśnie o to chodzi. Żyjemy w dżungli i tam gdzie ofiara tam znajdą się drapieżnicy. A drapieżnicy obierają najłatwiejszy cel, często wystarczy się postawić n-----ć komuś, mimo iż się samemu oberwie.