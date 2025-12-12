Na porodówce nie było ginekologa, Anna nie żyje.Wojewoda wykreślił szpital z rej
Sześć kobiet w tym dniu nie miało w szpitalu opieki ginekologa po cesarskim cięciu, jedna z nich zmarła. Takie są ustalenia prokuratury. Cztery osoby usłyszały zarzuty. W piątek wojewoda wykreślił placówkę z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oznacza to, że szpital przestaje istnStopa_Szopa
@superboy: zajete sa aborcją
1. "Służba zdrowia" przestała istnieć jak jeszcze srałeś w pieluchy. Powtarzasz propagandę zatrzymanych w rozwoju komuchów bez sekundy zastanowienia.
2. Prywatna placówka.
A nie, czekaj… #pdk
Okazuje się, że im chodzi tylko o aborcję i inne p--------y, a nie o kobiety.
Piekłem kobiet jest to, że są zamykane szpitale, porodówki itd, a nie to że kobieta nie może popełnić aborcji.