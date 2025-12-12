W Anglii rozważają zakaz VPN'ów dla osób poniżej 18 r.ż.
oraz systemy monitorujące KAŻDE urządzenie z dostępem do sieci pod kątem CSAM (czyli CP)DynPydro
@zwykly_szarak: mówisz tak jakby u nas wcale władza nie eliminowała firm, które im przeszkadzają ( ͡º ͜ʖ͡º)
Wujek google trudna rzecz
To już choroba psychiczna czy jak?