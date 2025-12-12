Rok pełnego śledzenia każdego użytkownika. Europa testuje granice prywatności
Rządy chcą gromadzenia informacji kto kontaktował się z kim, z jakiego miejsca, w jakim czasie i za pośrednictwem jakiej usługi przez okres nawet jednego roku. Zbierane dane mają obejmować VPN, hostingi, platformy handlu kryptowalutami, usługi gamingowe, serwisy przewozu osób oraz pośrednicy e-commejestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Pytania retoryczne, bo oczywiście nie. Nie do takiej UE wchodziła Polska w 2004 roku
Problem jest taki, że są 2 obozy - być w UE i wyjść z UE. Brakuje obozu - co zrobić by naprawić to co się dzieje.
Bo wyjście to beznadziejny pomysł patrząc jak wiele rzeczy działa wokół handlu z krajami UE i wolnego przepływu.
Nie podoba się bicie batem po plecach, to won do właściciela co bije łańcuchem.
Już widzisz gdzie masz błąd rozumowy?
Podepnij swoje aktualne zdjęcie, to Ci wyjaśnię różnicę między pseudonimem artystycznym a profilem w sieci ( ͡º ͜ʖ͡º)
Chyba, że to jest to dobre CO2, które akurat nie wpływa na klimat, to wycofuje swoje słowa.
A NIE CZEKAJ TO NIE PUTIN I NIE ROSJA... TYLKO EUROLEWAKI XD