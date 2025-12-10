Czyżby idealny przyklad insider tradingu? Ciekawe co na to KNF?
Wojewódka (wiceprzewodniczący rady nadzorczej PKP Cargo) zbył dziś 91703 akcji po cenie 12.56 zł a odkupił tego samego dnia 91703 akcji po cenie 11.53 zł. Dzięki tym transakcjom ma tyle samo akcji PKP Cargo plus na koncie kwotę 94.454 zł. Niesamowite!srgs
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Komentarze (7)
najlepsze
Generalnie to po to jest giełda, aby zarabiali kumaci, a leszcze wierzące w gusła to sponsorowali.
Nie za to nie ma kryminału. Insider trading polega na tym, że wiesz o czymś co zmieni kurs akcji, jak np ogłoszenie podpisania nowego kontraktu, afera w spółce, która zaraz wybuchnie, raport finansowy spółki, itd. jak widać nic takiego się nie stało.
Chłop po prostu skorzystał z giełdy. Czy jest to moralne jak zasiadasz w zarządzie spółki? No jakoś nikt Elona, prezesa Intela i innych światowych spółek nie