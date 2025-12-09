Już dawno pisałem że powinny być kategorie mężczyźni, kobiety i wszystko dozwolone. Ci co by chcieli startować w kategoriach czystych (żadnych transów czy ulepszonych "niepełnosprawnych") to by startowali po staremu a jak ktoś jest inny to może wystartować w kategorii bez ograniczeń. Myślę że oglądalność by mieli :)