Polka wystartuje w "igrzyskach na dopingu". Może zarobić milion dolarów.
Polska pływaczka Natalia Fryckowska znalazła się na liście startowej Enhanced Games. Ideą imprezy jest bicie rekordów świata przy użyciu niedozwolonych środków farmakologicznych czy zabronionego w "normalnych" zawodach sprzętu.gerwazy-oko
Komentarze (58)
On lubi się wspomagać
Sterydziarze wygrywają, bo mają przewagę nad uczciwymi.
Jaka przewagę będzie miał sterydziarz wśród takich samych?
Chyba, że oglądanie tego na zasadzie przekraczania rekordów osób czystych.
No cóż. Udział byłby dobrowolny, więc jak będą chętni to niech żyją krótko, za to nieuczciwie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@hpiotrekh: Dlaczego nieuczciwie? Jak powiedział Wielki Szu: Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy, gra była uczciwa.
¯\(ツ)/¯
No fajnie ale czym te zawody będą się różnić od każdych innych?¯\(ツ)/¯
Ale nikt tego nigdy nie podlaczy do normlanych.
Aaaaa - i jak ktoś jest chory i jak cała jego reprezentacja ma astmę