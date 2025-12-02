Pies akita podczas spaceru nie został utrzymany na smyczy przez osobę, która go wyprowadzała. Rzucił się na psa rasy chihuahua i go zagryzł na oczach właścicielki i jej 11-letniego syna. Z wydarzenia została sporządzona notatka o ukaranie do sądu w kierunku niewłaściwego zabezpieczenia zwierzęcia