Tatuaże pod lupą. Mają związek z groźnym nowotworem.
Posiadacze tatuaży mieli aż o 29% większe ryzyko zachorowania na czerniaka niż osoby bez tatuaży. Co zaskakujące, większa powierzchnia tatuaży nie zwiększała ryzyka. Badacze sądzą, że makrofagi przenoszą cząstki tuszu do węzłów chłonnych. Być może prowadzi to do przewlekłego stanu zapalnego.Sagirius
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
Dodatkowo czesto nie wiadomo co dane dzielo przedstawia a gapic sie nie wypada bo i po co. Takie w widocznych miejscach to jeszcze gorsza sprawa. Niby ktos
@albin_kolano: Mnie najbardziej ten punkt fascynuje. Jak jest gdzieś dyskusja o tatuażach w widocznych miejscach i ktoś się wypowie, że mu się nie podobają to zaraz pojawia się lawina negatywnych komentarzy. No k... mać, jak ktoś sobie coś robi w widocznym miejscu to chyba normalne, że jedni będą komentować pozytywnie a inni negatywnie. Tak jakby była jakaś niepisana zasada: "O tatuażach mówimy dobrze
@albin_kolano: no kiedyś to robili tatuaż aby się wyróżnić. Teraz to się bardziej wyróżniasz jak tatuażu nie masz. Teraz się śmieją z tribalów na łapie czy u lasek nad dupskiem a przecież za 10-15 lat takim samym szajsem będzie jakieś serduszko na kostce czy motyl na nadgarstku.
Btw. żeby uspokoic zesrańsko: niech każdy
@YaGo_: do trzech razy sztuka xD