Serotonina jelitowa i mózgowa - dwa odrębne światy jednego mediatora
Serotonina od dawna uznawana jest za kluczowy neuromodulator regulujący zachowanie, emocje i homeostazę fizjologiczną. Badania ostatnich dwóch dekad pokazały jednak, że serotonina nie jest jednorodnym sygnałem, lecz funkcjonuje w dwóch odrębnych układach obwodowym i ośrodkowym.
W potocznej mowie często łączymy uczucia z żołądkiem w odniesieniu do stresu (np. „mam nerwy w brzuchu”), lęku („ból brzucha z nerwów”), czy zakochania („motyle w brzuchu")
Dwa różne rodzaje serotoniny odpowiadające za różne funkcje organizmu, są one w pewnym stopniu ze sobą powiązane.