Absurd na rynku PC. PlayStation 5 jest teraz tańsze... niż pamięć RAM
Ceny elektroniki wymknęły się spod kontroli. W niektórych sklepach pamięć operacyjna sprzedawana jest jak świeża ryba w drogiej restauracji - po aktualnej "cenie dnia".IGNPolska
Komentarze (79)
@jagoslau: AI to bańka która sama się napędza, Ai nie jest w stanie zagwarantować jakiejkolwiek precyzji swoich odpowiedzi a na delegowaniu odpowiedzialności opiera się cały biznes. Szał na Ai trwa bo duzi gracze wrzucili w to sporo hajsu i oczekują zwrotu i tyle
Dwa miesiące temu kupowałem inny SSD - cena jest obecnie prawie 2x wyższa.
Dramat po prostu
Ale RAM xD
64GB w marcu 1000zł a teraz 3000zł
Z tym zalaniem fabryk w Tajlandii (bo o Tajlandię i dyski twarde chyba chodziło?) była taka heca, że produkcja bardzo szybko została przywrócona do poziomu sprzed zalania - ale ceny bardzo długo pozostały na poziomie wywalonym w kosmos, co przyniosło producentom rekordowe zyski.
https://wykop.pl/link/1129013/kryzys-dyskow-twardych-byl-jednym-wielkim-klamstwem-i-sposobem-na-zarobek
"Kryzys" dysków twardych był jednym wielkim kłamstwem i sposobem na zarobek.
@UmCykCyk: 4-5 letni sprzet, G Skill TridentZ F4-3200C16-16GTZKW (2 x 16) kupowane cos za 550 wtedy, na szybko ceneo podpowiada 930 za 2 x 8 xD
az spojrzalem na allegro dokladnie po ten model
Swego czasu w 2021 roku miała swój debiut kryptowaluta Chia. Kopanie jej polegało nie na kartach graficznych a na dyskach twardych, i wtedy też dyski twarde mocno mocno do góry poleciały nawet 2-3x. Ludzie stawiali koparki po 100 TB, ale dość szybko się to ustabilizowało.
16GB Cruciala ddr5 za 660zł XD
w Maju dokupiłem używane ddr5 16GB z Lenovo do Lenovo za stówkie xD nowe były od 160-200.
Nie wierzę, że ktoś kupi za takie pieniądze
producenci HDD dawno od 3 lat tak ruchają
Jedna atomówka na Tajwan i nasz świat nagle na kilka albo kilkanaście lat zatrzymuje się w rozwoju jeśli chodzi o rozwój komputerów. Używane lapki i PC miałyby kosmiczne ceny xd
Nawet mając całą technologię z Tajwanu nie rozkręcisz produkcji w rok. Nawet powiem więcej, mając gotową magicznie wyczarowaną fabrykę, pewnie nie uruchomisz jej od razu, bo tak wyspecjalizowanej kadry nie stworzysz w parę miesięcy.