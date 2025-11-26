Jesteśmy na to skazani biorąc pod uwagę jak mało firm produkuje czipy itd. To jest komiczne jak ważne są takie produkty w dzisiejszym świecie i nie dość, że w Europie mało co się produkuje, to i w USA prawie nic nie mają.



Jedna atomówka na Tajwan i nasz świat nagle na kilka albo kilkanaście lat zatrzymuje się w rozwoju jeśli chodzi o rozwój komputerów. Używane lapki i PC miałyby kosmiczne ceny xd