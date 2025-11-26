Siewca hejtu zasiada w fundacji założonej przez ministra
Maciej Lasek zasiada w radzie fundacji, w której dyrektorem jest jeden z najbardziej agresywnych hejterów w polskim internecie. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Kamil Rudziński ukrywa się pod nickiem Morgenstern616WirtualnaPolska
Komentarze (70)
najlepsze
Pis ma twardy elektorat gdzie indziej i to na nim się koncentruje najbardziej, a ten korzysta z internetu w bardzo ograniczonym stopniu.
Problemem trolli po jest to, że ich treści są już do przekonanych i spranych łbów, a mają wywalone w niezdecydowanych, bo kto