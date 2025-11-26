A wiecie dlaczego tak jest? Bo hejt działa. Oczywiście poważnemu politykowi nie wypada tak pisać wprost dlatego pisze "stop hejtowi" i to trafia do tych bardziej ogarniętych wyborców. A potem anonimowo pisze się, że Kaczyński ma zdychać i to trafia do tych mniej ogarniętych a wiadomo, których jest więcej.