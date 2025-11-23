Krach na giełdzie (Giełda
Kończymy z usprawiedliwianiem kierowców jeżdżących po chodnikach i stwarzających zagrożenie dla pieszych. Od teraz każdy taki kierowca, który dodatkowo będzie celowo najeżdżał na pieszego, chcąc go przepchnąć, będzie uważany za osobę pod wpływem. Niezależnie od wieku, płci, narodowości i wyznania. Baldi7x
Czy jest jakieś miejsce gdzie kierowca samochodu się nie wciśnie? Tak, płatny parking :)
Zachowanie osób postronnych jest również nieraz skandaliczne, co było ewidentnie widać w starszym filmiku przy parku moczydło na woli co chyba - @konfitura_w_akcji jest w stanie potwierdzić, gdzie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej.
A... czekaj, wjazd pewnie płatny :)
pierwsza minuta: złaź z drogi baranie!! w mordę chcesz?
piąta minuta: źle się czuję, jestem chory, mam sraczkę, mam chemioterapię, mam dziecko z grypą w domu ratunku na pomoc
@piotr-lebek: XD Jak ktoś sobie kupił samochód to powinien mieć też pieniądze na parking. Proste.