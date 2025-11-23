a tak z ciekawości, bo czasem wracając z pracy wracam przez nowe osiedla patodeweloperskie gdzie pan deweloper nawet nie zrobił parkingu, więc ludzie parkują na pasie zieleni i chodniku które są często zablokowane i człowiek musi je omijać ścieżką rowerową. Gdzie można to zgłosić? jakieś zdjęcia zrobić i przesłać? Dzwonić na straż miejską?