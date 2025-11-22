Jak zachować dobry wzrok i wyleczyć krótkowzroczność.
Zanim wprowadzono nowoczesną obowiązkową edukację, 1-5% ludzi miało krótkowzroczność. Aktualnie system nauczania Azji wschodniej jest tak katastrofalny, że 80-90% współczesnych ludzi cierpi na krótkowzroczność. Znalezisko zawiera wskazówki które znacznie zmniejszają ryzyko m.in. krótkowzroczności.Kam3l
Komentarze (54)
Dobrze zrealizowany odcinek Działu Zagranicznego W temacie
Jak zachować prawidłowy wzrok w dzieciństwie
https://isgp-studies.com/eyesight#how-to-maintain-proper-vision-through-childhood
Przed wprowadzeniem nowoczesnej, obowiązkowej edukacji około 1-5% ludzi było krótkowzrocznych. Natomiast system edukacji w Azji Dalekowschodniej jest tak katastrofalny, że 80-90 procent współczesnych ludzi jest z tego powodu krótkowzrocznych. 2 Najpierw przedstawiamy kilka szybkich, w większości niebudzących kontrowersji i popartych naukowo wskazówek, które znacznie zmniejszają ryzyko rozwoju krótkowzroczności u dzieci w wieku szkolnym:
@Kam3l: Aha, dobra, zły mainstream okłamujący ludzi w sprawie... krótkowzroczności.
A jak ktoś już ma te minusy to warto poczytać o Stellest soczewkach okularowych.
Z tego co słyszałem to działa to bardzo dobrze.
Szkola w wersji pruskiej jest calkowicie nienaturalna j zakloca naturalne ludzkie procesy np zmnieszona ekspozycja na swiatlo dzienne y a stres i dieta biedronkowo lidlowa dopelniajaja dziela zniszczenia.
Jak byłem młodszy to nadzwroczność w lewym oku i zero w prawym.
Aktualnie na lewym mam 1.75+ i na prawym 1.75-.
Bez okularów z dwoma oczyma widzę dobrze, bo się wyrównuje, gorzej jak zdejmę.