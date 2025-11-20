nie rozumiem dozywocia za morderstwo. nawet jestem w stanie zrozumiec ze tamten wspolpracowal i dostal 25 lat chociaz to w ogole nie oddaje skali czynu.



OKO ZA OKO w tak jawnych i pewnych sprawach. Tych 2 kara smierci - po co ich utrzymywac do konca zycia jak nic pozytecznego juz dla tego swiata nie zrobia , swiat i tak przeludniony. a ten 3ci 50lat, a nie smieszne 25. wyjdzie w wieku 40-50 Pokaż całość