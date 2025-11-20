Zasypali dostawcę pizzy żywcem. Dwiey kary dożywocia i 25 lat...
"Dwie kary dożywocia i jedna 25 lat więzienia dla trzech sprawców zabójstwa 20-letniego dostawcy pizzy z Płocka Rafała C. - w środę Sąd Najwyższy oddalił kasacje obrońców skazanych. Do zbrodni doszło w styczniu 2020 r. Zabójcy uważali, że zeznania C. mogły im zaszkodzić w innej sprawie."paramedix
Komentarze (124)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
To ja wam odpowiem, że sądy zawsze skazują ponad wszelką wątpliwość, bo nikt ich z tego nie rozlicza.
Sędzia nie napisze we wyroku "wydaje mi się" lub "prawdopodobnie" tylko "zrobił/dokonał" i już.
@Zdzislaw1: Moderacja zaraz usunie, tu nie ma wolności słowa, ja uważam że nie ma czegoś takiego jak resocjalizacja w tym wypadku, kula w łeb i do piachu, bo teraz przez 25 lat a może dłużej będziemy się składać na chwasta 4-5kmsc...
OKO ZA OKO w tak jawnych i pewnych sprawach. Tych 2 kara smierci - po co ich utrzymywac do konca zycia jak nic pozytecznego juz dla tego swiata nie zrobia , swiat i tak przeludniony. a ten 3ci 50lat, a nie smieszne 25. wyjdzie w wieku 40-50
@fff112: bo kara śmierci to żadna kara. Niejeden przy mniejszym wyroku się wiesza, a wizja 25 lat lub dożywocia w więzieniu mocno pcha w sznur.
A w razie pomyłki zawsze można wypuścić na wolność.
Ja! Ja policzyłem. Wychodzi "fhój".
@worm_nimda: no nie ma znaczenia jaką pracę wykonywała ofiara. Ale czy nie mogą podać takiej informacji? Jaki jest z tym problem, że podali taką informację...