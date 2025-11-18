Zaskoczenie w polskim mieście. Gwałtowny spadek cen mieszkań
Ceny mieszkań w Warszawie w ciągu roku spadły o ponad 4 proc. Ale liderem są Katowice, gdzie nastąpiła wręcz gwałtowna zmiana. P.S. Pęka mydlana bańka na rynku nieruchomości?ken-wawa
Komentarze (64)
@CrytekPL: wow, odkryłeś cykl koniunkturalny, zgłoś się do Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk żeby ci nagrodę Nobla z ekonomii przyznali!
Mieszkania to mało płynne aktywo, zanim ktoś je kupi mogą minąć miesiące jeśli lepsze ROI wykręca się trzymając kase w skarpecie nie mówiąc o lokacie czy obligacjach to znaczy że na rynku już jest jesień średniowiecza.
@GangKobry: Spadek o 4% (nominalnie) + inflacja to daje jakieś 6-8% realnego spadku, nieruchomości, w ciągu roku! Jeżeli jest to korekta to... głęboka i nie zapowiada się na zatrzymanie trendu. Nic nie wskazuje na odwrócenie sytuacji makro żeby było pole do dalszego pompowania cen.
W ostatnich kilku latach ceny rosły znacznie szybciej,
Czyli z 25k na 24k i teraz każdego stać na swoje cztery kąty w stolicy XDDD
Dodatkowo 4% to tylko stopa nominalna do której trzeba doliczyć zmianę wartości pieniądza.
No i istnieje jeszcze zysk alternatywny, jeśli trzymając kase na lokacie masz 5% bez szukania i możesz wypłacać kiedy chcesz xd
@maciundo: Spokojnie gospodarka siada to zaraz będzie mniej mniej zamówień i kasa się przestanie zgadzać. Do tego specjaliści z branży IT masowo tracą prace, a odgrażali się że przekwalifikują się na budowlankę i wykończeniówkę.