Oferowali 100 tys. zł miesięcznie. Szpital nie mógł znaleźć lekarza miesiącami
NIL - dlatego, że jest za dużo lekarzy i nie dla każdego będzie pracazychtomasz
Komentarze (73)
najlepsze
"O liczbie miejsc na specjalizacje lekarskie decyduje Minister Zdrowia."
To kto jest teraz winny? Lekarze i Izba, czy jednak może Ministerstwo?
Progi były chore.
A uniwerku Kosiły pieniądze na łapówkach za testy i odpowiedzi do testów.
@dr_Batman: Sama porównałaś lekarzy do polityków. xD
Edit: Czy chodzenie prywatnie do lekarzy, aby mieć szybciej zabieg czy operację to według Ciebie forma łapówki, czy nie?
4x 172 godziny miesięcznie to za mało, żeby obsadzić dyżury. To mniej niż połowa (bo większość nie została obsadzona). Oczekiwania szpitala od pracowników są, żeby pracowali po 200-220 godzin. Wtedy się da (no, jeszcze
Co lekarz sobie za to kupi? Waciki? ( ͡° ᴥ ͡°)