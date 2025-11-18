Górnicy chcą, aby z okazji Barbórki darowano im kary dyscyplinarne, bo jest to zgodne z tradycją. A jak tam u was w kołchozach?
Źródło: profil FB PGG OM NSZZ Solidarność KWK ,,Wesoła'', post publiczny
Górnicy chcą, aby z okazji Barbórki darowano im kary dyscyplinarne, bo jest to zgodne z tradycją. A jak tam u was w kołchozach?readme
Górnicy chcą, aby z okazji Barbórki darowano im kary dyscyplinarne, bo jest to zgodne z tradycją. A jak tam u was w kołchozach?
Źródło: profil FB PGG OM NSZZ Solidarność KWK ,,Wesoła'', post publiczny
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (45)
najlepsze
trzeba bylo nie chlać w godzinach pracy to teraz nie byłoby problemu
Jeszcze każdemu kupiłbym medal za walkę o rentowność kopalni i uroczyście je wręczył podczas imprezy dla wszystkich pracowników.
Usiadłbym, wziął popcorn i patrzył na to jak czarni robole budują stosy dla związkowców.