Odpowiedziałbym darmozjadom, że cieszę się, że wykazują takie przywiązanie do tradycji i w związku z ich interwencją wynagrodzenia będą wypłacane w tradycyjnym cyklu 12 miesięcy w roku.

Jeszcze każdemu kupiłbym medal za walkę o rentowność kopalni i uroczyście je wręczył podczas imprezy dla wszystkich pracowników.



Usiadłbym, wziął popcorn i patrzył na to jak czarni robole budują stosy dla związkowców.