Policja nie może przechowywać danych bez wyraźnego celu. Ważny wyrok NSA.
Policja nie może przechowywać w nieskończoność danych obywatela tak orzekł NSA w sprawie JK, który jako nastolatek miał umorzone postępowanie, ale informacje o nim wciąż widniały w policyjnym rejestrze. Sąd uznał, że dane wolno trzymać tylko do czasu realizacji celu.gerwazy-oko
Komentarze (32)
najlepsze
I jak mnie policja zatrzymuje, to myślą, że to moje pierwsze zatrzymanie od 20 lat i puszczają - jak ewentualnie coś zrobiłem źle :)
A to dlatego, że po 12 latach po tym, jak za gówniarza wbiłem się w latarnie na parkingu xD nadal mieli to w swoich notatkach. Zmotywowało mnie to, by