Czechy rozpoczynają budowę 2 nowych reaktorów jądrowych, a u nas wciąż projekt
Czechy rozpoczynają budowę kolejnych 2 bloków jądrowych o mocy przekraczającej 1000 MW każdy, które uzupełnią cztery już działające. Austria protestuje.Do 2050 roku elektrownie jądrowe mają zapewniać nawet 60% zapotrzebowania, kraju, który oparł się "zielonej rewolucji" i nie wygaszał atomu.jestemjakijestem1212
Komentarze (53)
najlepsze
Komu to potrzebne??? Wiecie ile w takiej firmie jest intratnych posad?
Nie chodzi o to aby WYbudować, ale aby BUDOWAĆ... ¯\(ツ)/¯
@konkarne: Jakoś Izery żeśmy jeszcze nie zamknęli( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dla nich Polska może upaść byleby tylko żreć i kraść
- exodusie młodych ludzi z wsi,
- exodusie młodych ludzi z miast powiatowych a nawet niektórych wojewódzkich pokroju Olsztyn do większych miast pokroju W-wa, Kraków,
- horrendalnym zadłużeniu zarówno samorządów jak i całego kraju
- zaniedbaniach w ochronie zdrowia
- rekordowym