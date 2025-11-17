Unia chce skanować prywatne wiadomości w czatach online. Jasne stanowisko Polski
Polska stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu obowiązkowego skanowania prywatnych wiadomości w komunikatorach internetowystarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Polska stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu obowiązkowego skanowania prywatnych wiadomości w komunikatorach internetowystarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
Jednak nie zdziwi mnie jak po cichu będą kombinować pod naciskiem Rady
Wytłumacz to proszę, bo widocznie jestem za głupi.
Brała wszystko z połykiem za słusznie minionej władzy, bo i nie miał żadnego głosu w UE (tak jak i w USA, bo pajacowanie do wyproszonych zdjęć to nie polityka). Obecna co się dało to renegocjuje.
(tak, wiem że zderzenie faktów z "prawdą" z tv republika boli, ale to nie moja wina).
@outsidre: Wymuszą zainstalowanie na każdym urządzeniu programu, który będzie skanował wszystko, wtedy szyfrowanie tobie nie pomoże.