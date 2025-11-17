Doberman bez smyczy atakuje psy i ludzi na Wildzie? Mieszkańcy zbierają dowody,
Mieszkańcy Wildy chcą wziąć sprawy w swoje ręce.
Mieszkańcy Wildy chcą wziąć sprawy w swoje ręce.sokollloman
Komentarze (48)
najlepsze
Nie mieszkasz w Polsce, że nie wiesz że dopóki coś się nie wydarzy to służby palcem nawet nie kiwną bo są zajęte gnębieniem słabych?
Dokładnie jak polscy piłkarze; służby muszą mieć INTERES w tym by nic nie zrobić do tej pory.
To jest k... chore, że osiedle terroryzuje agresywny pies i mieszkańcy sami muszą prowadzić postępowanie dowodowe, bo policja jest zajęta nabijaniem statystyk na kierowcach.
@Podstepny_Wez: Nie dla psa ulepszona kiełbasa.
Póki im tych rąk puszek-okruszek nie odgryzie bo 'wyczuł złego człowieka'
@piotr-glabik: nie z ciemną - ciemna ma najwięcej toksycznej dla psów teobrominy.