"Stąd pochodzi najmniejszy samochód świata. Właściciel trzymał go w... pokoju"
"Autobąk" został skonstruowany w latach 40. ubiegłego wieku przez inżyniera Leona Jakubczyka, pracownika pierwszej w Polsce fabryki lokomotyw "Fablok" w Chrzanowie. Samochód ten miał nieco ponad 2 metry długości, tylko 65 cm szerokości i 85 cm wysokości.paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
bumblebee po angielsku.
Wspaniałe nazwy - murowany sukces!
bmw isetta
300cm sześciennych.
Ależ to musi iść!
@QuickCharger: wtedy też mieli tak jak teraz, zdjęcie z 1903r.
Po prostu na zdjęciu ze znaleziska ktoś sobie odwrócił