Piłsudski kazał aresztować Ojców Niepodległości. Witos i Korfanty torturowani
We wrześniu 1930 r. Józef Piłsudski uderzył w liderów walki o niepodległość. W nocy z 9 na 10 września policja i żandarmeria zatrzymały Wincentego Witosa i innych przywódców Centrolewu, a kilkanaście dni później aresztowano również Wojciecha Korfantego.darosoldier
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
@PogromcaPatusow: może i tak ale to Witos nie przyjął jego rezygnacji. Nie wiadomo co by było później gdybybja przyjął, bo to jedynie gdybanie.
Komentarz usunięty przez moderatora