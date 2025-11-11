Co się stało z koronami polskich władców?
Korony polskich władców zostały zniszczone w XVIII wieku przez Prusaków po rozbiorach Polski. Dziś znamy je głównie z opisów i replik.Kam3l
1. Prus już nie ma.
2. Austrowęgier też nie ma.
3. Rossija się sama na pysk rozwala.
4. Jeszcze troche poczekamy jak sie Niemcy wyłożą.
A Polska będzie dalej!