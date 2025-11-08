Stworzyłem apkę open-source do śledzenia zbiorkomu od ponad 50 przewoźników!
25 przewoźników miejskich, 13 przewoźników kolejowych, 19 przewoźników podmiejskich. Wszystko w 1 aplikacji (PWA) pokazująca na żywo GPS pojazdu (lub jego opóźnienie), jego trasę, odjazdy z przystanków, a niedługo... rozkłady tabelkowe i planer podróży! I to wszystko bez reklam!!q_dome
Jak w przypadku większości softu
Jakie plany na przyszłość jeśli chodzi o rozwój?