25 przewoźników miejskich, 13 przewoźników kolejowych, 19 przewoźników podmiejskich. Wszystko w 1 aplikacji (PWA) pokazująca na żywo GPS pojazdu (lub jego opóźnienie), jego trasę, odjazdy z przystanków, a niedługo... rozkłady tabelkowe i planer podróży! I to wszystko bez reklam!!