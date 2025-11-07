Pijana sędzia z Zamościa zawieszona w obowiązkach. Zatrzymana na gorącym uczynku
Sędzia z Zamościa została zawieszona na pół roku w czynnościach za prowadzenie pojazdu po pijanemu. Zatrzymana na gorącym uczynku a i tak będzie pobierała pensje obniżoną o 35%. A Ty ciemny wykopku zaiwaniaj za miskę ryżu.Obserwator_od_10_lat
Plusem calej sytuacji jest to, że jest szansa że ppani pijaczka zostanie chociaz w zawiasach skazana, ale czy bedzie mogła wykonywać zawód sędziego po zakonczeniu kary?