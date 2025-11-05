Poślizg Porsche na A1
Dzisiaj 5.11.2025r o godzinie 11:40 byłem świadkiem jak Pan z Porsche jadąc slalomem ponad 180 km/h wpadł w poślizg i cudem uniknął wypadku.stopchamteam
Komentarze (160)
najlepsze
ten cud nazywa się:
święty traction control
niepokalany esc
@GrzegorzPorada: nie no, co Ty gadasz to zajebisty kierowca jest zobacz jak wyciągnoł zazdrościsz fury poprostu
@Yelonek: Ale taguj to #pdk lub chociaż daj Lennyego ( ͡° ͜ʖ ͡°) Bo stado leszczy weźmie to na mega poważnie...
Zwłaszcza w przypadku złapania pobocza są zbawienne - normalne hamowanie gdy dwa lewe koła są na trawie a prawe na asfalcie to gwarantowany wypadek
@SirFartusPodcipek: Policjant. Czego się spodziewać? On p-------ł jak potrzaskany, a ona, równie głupia, wierzyła.