Jechałem kiedyś ze znajomą autostradą, która zmieniała pasy w ułamku sekundy nawet kiedy było jedno auto na drodze poza nami. Jak ją zapytałem dlaczego tak agresywnie to powiedziała że bo tak ją tata nauczył i tak jej mówił że jest poprawnie. Jej ojciec to policjant kryminalny który jako część pracy miał szkolenia z zaawansowanych t technik jazdy. Coś czego większość kierowców nigdy nie uświadczy. Zresztą jak jest poziom statystycznego kierowcy każdy kto Pokaż całość