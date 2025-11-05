Wymyślone przypisy w książce dziennikarki i wykładowczyni. Fikcyjne źródła, real
Dziennikarka i wykładowczyni dziennikarstwa Karolina Opolska znalazła się pod ostrzałem po tym, jak wyszło na jaw, że w swojej książce Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata zamieściła fikcyjne przypisy. Chodzi nie o drobne błędy, ale o całkowicie zmyślone źródła książki, które nigdy niejbc_putina
Komentarze (73)
@Grymas-Tysiaclecia: pisałeś kiedyś jakąś orace dyplomową samodzielnie? Tak głupiego pytania ktoś kto pisał sam nigdy by nie zadał.
@Grymas-Tysiaclecia: lepsze takie kłamstwo niż wypisywanie zmyślonych przypisów pod tezę.
Dlatego nie uważam, że wykształcenie humanistyczne jest „wykształceniem” jak takie coś zdobywa tam wysokie tytuły
@L0GIN1: Karolina Opolska była twoim wykładowcą*
Rzeczywiście - wyraźnie widać jakie masz podejście do wykształcenia humanistycznego.
no kto by pomyśloł
czekam na fikoły neuropejsów dlaczego ona może sama zmyślać i być promowana w czystej wodzie za państwowe pieniądze a rymanowski nie może dawać się wypowiadać gościom w swoich prywatnych socjalach xD
inb4 "Pytanie tygodnia": Opolska nie ma refleksji, że to kiedyś wyjdzie xD
@FoliarzBombelkowy: PATRIARCHAT! I ewidentnie ekstremalnie prawicowi szowiniści, którzy śpiewają nacjonalistyczne piosenki pod prysznicem. I do tego jechała tym samym tramwajem, co wyborca konfederacji, a to już samo w sobie jest traumą.
Więc jak widać, to ewidentnie nie jej wina! SZACH MAT BYCZQ PRAWAQ XDDDDDDDDDDD #pdk
To chyba jakoś tak będzie, o ile jakieś fikoły będą, a nie po prostu
ale to dopiero jakoś wieczorem jak już oficer prowadzący im przyśle info co mają o tym myśleć xD
Prawda o…
Cała prawda o…
To już wiem że jest duże ryzyko bzdur i nieścisłości. I o dziwo to się co do zasady potwierdza.
kto tu uprawia spisek - według powszechnej opinii oczywiście ten który jest sceptyczny co do tego całego ścieku, a nie ten który ślepo wierzy w absolutnie wszystko co mainstream wypluje.