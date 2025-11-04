Resort chce limitu zarobków. Lekarze: najgorszy pomysł z możliwych
Ministerstwo Zdrowia nieoficjalnie proponuje limit zarobków lekarzy na kontraktach do kwoty 48 tys. zł. Przedstawicielestarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 120
- Odpowiedz
Ministerstwo Zdrowia nieoficjalnie proponuje limit zarobków lekarzy na kontraktach do kwoty 48 tys. zł. Przedstawicielestarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (120)
najlepsze
@Dadas77: od zwiększenia ilości miejsc na studiach do brania półanalfabetów z łapanki jest całe spektrum szarości.
Nie dziwią mnie limity.
Polecam sprawdzić samemu ile takich spraw corocznie kończy się jakąkolwiek odpowiedzialnością i odszkodowaniem ( ͡° ͜ʖ ͡°)